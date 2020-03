Il Coronavirus ferma anche le imprese, Federlazio Latina: “Situazione surreale”

LATINA – L’emergenza Coronavirus sta impattando molto sulle imprese, soprattutto le medie e piccole e la situazione non è facile. La Federlazio proprio in questi giorni stava elaborando i dati dell’indagine congiunturale degli ultimi sei mesi e si iniziavano a vedere i primi segnali incoraggianti di ripresa, ma l’emergenza purtroppo influirà in modo drastico sul fatturato e per risalire ci sarà bisogno di un forte lavoro congiunto con le istituzioni.

Ne abbiamo parlato questa mattina in diretta su Radio Immagine con il direttore di Federlazio Latina, Claudio Malagola.

ASCOLTA