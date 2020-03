LATINA – Un incidente in piazza Moro a Latina sta creando problemi alla viabilità, bloccata in quel tratto. Sul posto la Polizia sta svolgendo i rilievi e ha chiuso l’accesso alle auto. Secondo una primissima ricostruzione una vettura che usciva da un parcheggio non ha visto una bici in transito e l’ha investita. Sul posto anche i sanitari del 118.