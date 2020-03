L’Avis di Latina scrive ai donatori: “Non fermiamo la raccolta di sangue”

LATINA – L’Avis di Latina scrive ai donatori, ecco il testo integrale della lettera

Carissime Donatrici, Carissimi Donatori,

in questi giorni stiamo vivendo una situazione alla quale non eravamo preparati e il rincorrersi di tante informazioni rischiano di mettere ancora più in crisi il nostro sistema sanitario.

Purtroppo ci sono dei servizi che non possono assolutamente fermarsi ed è necessario garantire la continuità degli interventi soprattutto quelli non rimandabili.

Il sangue, come è noto, non può essere prodotto in laboratorio e può essere conservato per un massimo di 40 giorni e la Regione Lazio si trova già in una situazione critica.

Faccio eco agli appelli già arrivati da Avis Nazionale e Centro Nazionale Sangue – dichiara Emanuele Bragato, Presidente dell’Avis Comunale di Latina – che evidenziano le gravi ripercussioni dovute al calo delle donazioni essendo oltre 1800 le persone che necessitano quotidianamente di una o più sacche di sangue. Ricordo soprattutto che ci sono individui come i malati di talassemia per i quali l’unico farmaco che può garantire la sopravvivenza è la trasfusione di sangue che va ripetuta in tempi ristretti fino a due settimane.

Le donazioni possono essere fatte in sicurezza, non essendoci rischi reali legati alla provenienza del donatore se il donatore non è stato infettato o ha manifestato sintomi influenzali.

L’Avis non essendo una struttura ospedaliera ha il vantaggio di non avere persone con patologie ricoverate che possono aumentare la paura, inoltre per ridurre i rischi ed evitare gli assembramenti cercheremo di gestire le giornate di raccolta nel miglior modo possibile, avendo maggior cura del rispetto delle normative di igiene e sicurezza. Vi invito a contattarci durante la mattina per qualsiasi dubbio o per capire l’orario migliore per venire a donare in modo da gestire al meglio i flussi, auspicando come detto in precedenza che la risposta sia positiva come la nostra cittadinanza ha sempre dimostrato nei momenti più difficili e per questo Vi ringrazio anticipatamente.

La condizione da rispettare è la seguente: – non avere sintomi come tosse, raffreddore, difficoltà respiratorie; – non avere la febbre superiore a 37,5 gradi C; – non aver avuto contatti stretti con un caso dubbio o probabile di COVID-19.

Ricordo infine che l’Avis Comunale di Latina è aperta per le donazioni tutti i lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 7.30 alle 10.30. La sede di Latina Scalo le prime e terze domeniche di ogni mese oltre le uscite dell’autoemoteca calendarizzate.