Mascherine al Goretti e alla Polizia Locale di Latina, la donazione di due imprenditori

LATINA – Duemila mascherine per la polizia locale di Latina, che in questi giorni è impegnata nei controlli per verificare il rispetto dei decreti per il contenimento del Covid; e tremila per il personale sanitario dell’ospedale Santa Maria Goretti in prima linea nella gestione dell’emergenza. Le hanno donate a titolo personale due giovani imprenditori di Latina, Manuel Cassadra e Luca Lovato destinando in beneficenza le protezioni individuali in Tnt – tessuto non tessuto – acquistate dall’azienda italiana Mastrasio insieme con quelle necessarie per le rispettive aziende. La consegna è stata effettuata questa mattina nella sede della polizia municipale dove i due donatori sono stati ricevuti dal comandante Francesco Passaretti e subito dopo al Goretti dove gli scatoloni sono stati consegnati al personale del Dipartimento di emergenza.

Tanta la solidarietà che si è mossa in questi giorni da parte di privati, aziende e associazioni che si danno da fare per sostenere i sanitari con pasti, presidi sanitari, denaro e altri aiuti.