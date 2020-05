La mafia “Riguarda anche te”: il video del Liceo Classico di Latina

LATINA – Palermo chiama Italia e Latina risponde. Anche un gruppo di studenti del Liceo Classico Dante Alighieri di Latina ha voluto partecipare con un video alla campagna lanciata sui social dalla Fondazione Falcone, dal Ministero dell’Istruzione e dalle pagine FB e Instagram di @Palermochiamaitalia in occasione del 28° anniversario della Strage di Capaci che ricorre oggi e che sarà celebrato anche a Latina.

L’iniziativa – spiegano dal Ministero – realizzata per raccontare in pillole le storie dei protagonisti dei giorni del Coronavirus (insegnanti, studenti, imprenditori, impiegati dei supermercati, volontari, medici etc) e anche la lotta alla mafia.

“I ragazzi del giornalino della scuola (Il Classico Giornale) hanno sentito fortemente il desiderio di partecipare a questo invito e, in modo autonomo, hanno voluto ragionare sul fatto che Latina come tante altre città è a rischio, ma si sta svegliando. Nel video hanno inserito per questo le immagini dei luoghi che il Comune ha dedicato alla commemorazione dei grandi personaggi dell’antimafia. Un forte segnale di partecipazione che dimostra come i ragazzi se condotti per la strada della comprensione dei fenomeni, siano capaci di grandi iniziative di attivismo civico”, ha spiegato la vicepreside del Liceo Classico Alighieri, Sabrina Rossi.

Il video si intitola “Riguarda anche te”.

ASCOLTA ROSSI