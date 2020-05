Sabato il ricordo della strage di Capaci è anche un omaggio agli eroi del Covid-19

LATINA – Un minuto di silenzio per ricordare la Strage di Capaci, ma anche per omaggiare chi si è prodigato nell’emergenza sanitaria. Sabato prossimo, 23 maggio, il Comune di Latina aderirà all’iniziativa dell’Anci per ricordare il ventottesimo anniversario della strage di Capaci in cui morì il giudice Giovanni Falcone alla cui memoria è stato intitolato il parco cittadino.

Sul Palazzo comunale verrà esposto un lenzuolo bianco e alle 17.57 il Sindaco Coletta osserverà un minuto di silenzio indossando la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei nostri valori costituzionali.

Su iniziativa della Fondazione Giovanni Falcone, quest’anno la giornata del 23 maggio sarà dedicata anche a tutti coloro che, in questi mesi, si sono prodigati con abnegazione e grande senso del dovere nella difficile gestione dell’emergenza sanitaria.