A Latina Tari più “umana”: previste agevolazioni per terzo settore, dilazioni e compensazioni

LATINA – La Tari a Latina diventa più “umana” e va incontro alle difficoltà che il difficile momento sta presentando alla società. Con il nuovo regolamento approvato oggi dal consiglio comunale di Latina sono possibili agevolazioni per le associazioni del terzo settore, di volontariato e di promozione sociale che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari; la compensazione direttamente in bolletta con eventuali crediti nei confronti dell’amministrazione comunale; la dilazione di pagamento per ragioni di stato temporaneo di difficoltà fino a 72 rate più altre 36 se lo stato di necessità si protrae, per debiti oltre i 20.000 euro, e altre dilazioni per debiti più esigui.

Il nuovo regolamento è stato illustrato dall’assessore al Bilancio Gianmarco Proietti che ha parlato di “un’attenzione concreta dunque alle povertà temporanee e agli stati di necessità che anche questa crisi sta facendo emergere, una attenzione che diviene sistemica e regolamentata”.

RISCOSSIONE ELETTRONICA – Viene prevista (art 31) la riscossione elettronica della TARI e un portale telematico del cittadino, dove ogni latinense dotato di identità elettronica (CIE o SPID) potrà collegarsi per prendere visione delle proprie bollette, valutarle e pagarle (TARI, ICI/IMU).

“Il regolamento – sottolinea Proietti – è un tassello centrale del corposo mosaico dei tributi della città: a questo si aggiungerà la delibera delle tariffe annuali, che studieremo insieme in commissione tributi e si arricchirà anche degli

indirizzi del Tavolo Latina per Latina per le ulteriori riduzioni del 25% della TARI per le utenze non domestiche chiuse e parzialmente chiuse, come indicato dalla circolare ARERA. Un regolamento moderno che permetterà al Consiglio di poter lavorare in sicurezza per garantire a tutti una politica fiscale attenta, solidale e rigorosa”.