Al Goretti un ambulatorio dedicato ai post Covid: “Tac force e team specialisti per le cure”

LATINA – Seguire con un gruppo multispecialistico i pazienti che, avendo avuto il Covid-19, hanno riportato danni e hanno bisogno di essere assistiti costantemente. Al Goretti lo fa un ambulatorio dedicato, infettivologico-pneumologico post Covid, operativo dal 5 maggio e che ha già valutato oltre 100 pazienti anche grazie alle nuove tecnologie arrivate all’ospedale di Latina e inaugurate prima di Natale come la Tac Force.

In sostanza – spiegano dalla Asl di Latina – “i pazienti Covid ricoverati nei mesi precedenti, in tutte le strutture dell’Azienda sono richiamati dal personale dell’ambulatorio Covid senza prenotazione, ed effettuano una prima valutazione clinica e laboratoristica seguita da approfondimenti strumentali con la collaborazione dei cardiologi, dei radiologi, dei gastroenterologi, degli otorinolaringoiatra e del laboratorio analisi dell’Ospedale“.

Alcuni pazienti, come è noto, a seguito dell’infezione, hanno sviluppato problematiche che necessitano di cure e controlli ed è “possibile valutare anche il livello anticorpale specifico e in rarissimi casi una ripresa della contagiosità. L’utilizzo della TAC Force ( Alta Diagnostica) in congiunzione con le prove di funzionalità respiratorie specifiche, permette di valutare al meglio la ripresa funzionale e vascolare del polmone”.

Per INFO chiamare il 3271689690, dalle 15-16 lun-ven oppure invio whatsapp (scrivere nome e cognome e dati del ricovero).