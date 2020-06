Covid-19, Latina tira le somme, il sindaco: “Orgoglioso di questa comunità”

LATINA – 9.000 ore di lavoro per far fronte alle 4529 richieste di buoni spesa. 8.814 beneficiari raggiunti con i buoni erogati attraverso l’accredito sulla tessera sanitaria e 3887 persone raggiunte con la consegna dei pacchi alimentari. Sono alcuni numeri (mentre le facce sono ritratte nella foto) del lavoro svolto dal sistema di welfare del Comune di Latina durante le difficili settimane del lockdown.

“Dietro la porta chiusa di via Duca del Mare 7, uno “zoccolo duro” è sempre stato presente per garantire la continuità dei servizi – racconta l’assessora Patrizia Ciccarelli – e per utilizzare con tempestività i finanziamenti nazionali e regionali finalizzati alla solidarietà alimentare. Dietro uno schermo o attraverso un telefono professionisti/e hanno intrecciato relazioni d’aiuto, organizzando risposte in emergenza e prese in carico per far fronte a bisogni più complessi. La chiamano burocrazia ma in realtà sono persone in carne ed ossa che affondano le mani nel dolore e lavorano con professionalità e passione”.

IL BILANCIO FINALE – L’occasione è stata offerta dal bilancio finale relativo alla gestione della Fase 1 dell’emergenza legata al COVID-19. “Una sfida eccezionale che ha richiesto strategie di risposta che hanno coinvolto, oltre all’amministrazione, anche l’intera comunità e abbiamo dimostrato di saper essere squadra» ha detto il Sindaco Damiano Coletta «e di aver saputo affrontare insieme il periodo più difficile per il Paese e per la città dal dopoguerra. Ricorderemo a lungo quello che siamo riusciti a fare, tutti insieme durante la Fase 1: oltre ai sacrifici, che sono stati tantissimi, credo sia giusto sottolineare la disponibilità e la generosità che sono stati il piacevole leit motiv delle nostre giornate. E sono davvero orgoglioso di come tutta l’amministrazione abbia saputo rispondere prontamente, è un onore poter rappresentare questa comunità, che ringrazio sempre per la sensibilità e la responsabilità dimostrata».

IL COC E IL VOLONTARIATO – La vicesindaco e assessora alla sicurezza e Protezione Civile, Maria Paola Briganti ha voluto sottolineare l’impegno di chi si è messo al servizio della collettività: «La rimodulazione della struttura del Centro Operativo Comunale dà concreta rappresentazione della padronanza degli strumenti organizzativi. Il Coc è stato rimodulato per ripartire ambiti di intervento (Dispositivi di Sicurezza, Gestione dei Volontari di Protezione Civile) all’interno di un coordinamento che raccoglieva istanze dagli altri servizi dell’Ente e dai cittadini. Gli agenti della nostra Polizia Locale hanno risposto in presenza fisica per tutta la durata della prima difficilissima fase, con coraggio, abnegazione e senso del dovere. Spesso al loro fianco le Associazioni della Protezione Civile Comunale che hanno riconvertito la loro esperienza di volontariato, in forme originali di sostegno alla popolazione. Non possiamo dimenticare tutto il mondo che abbiamo scoperto e che si è scoperto nella solidarietà fattiva e nella partecipazione spontanea con il quale la nostra città ha misurato la generosità di risorse, economiche e non, della nostra città: referenti di quartiere, associazioni che hanno riconvertito i loro interessi e le loro risorse, imprenditori piccoli e grandi che hanno messo messo a disposizione le loro aziende, professionisti le loro capacità, privati cittadini il loro tempo e spesso la loro utilissima fantasia».

Tornando al Welfare c’è da ricordare che Latina è stato fra i pochissimi comuni nel Lazio e in Italia a non aver chiuso i dormitori, aumentandone la durata nel tempo e, durante il lockdown, estendendo l’orario di apertura da 13 a 16 ore giornaliere.