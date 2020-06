Covid-19, 4 nuovi casi a Latina e provincia. Positivo anche un conducente di autobus

LATINA – C’è evidentemente un motivo per cui la Asl di Latina continua a raccomandare il rispetto rigoroso delle norme anti Covid-19: distanziamento, mascherina, lavaggio mani e evitare assembramenti. E oggi, quel motivo appare più chiaro, visti i quattro nuovi casi positivi emersi nelle ultime ore: tre a Latina e uno a Pontinia. Tra i primi c’è anche uno degli addetti al trasporto pubblico nel capoluogo.

I tamponi risalgono a ieri e seguono alcuni giorni con zero contagi. Anche in questo caso la parte più importante sarà costituita dai tracciamenti di tutti i possibili contatti.

Riepilogando: salgono a 559 i casi positivi con indice di prevalenza si 9,72 (ogni diecimila abitanti); aumentano i guariti, ora a 483. Sono 41 i pazienti positivi attivi e di questi 26 vengono seguiti a domicilio, mentre 15 sono ricoverati in ospedale.