Forte maltempo sui lepini, a Sezze le strade diventano fiumi

LEPINI – Forte maltempo ieri pomeriggio sui lepini, in particolare a Sezze. Il paese è stato colpito da una improvvisa grandinata intorno alle 17:30 che ha prima coperto le strade di ghiaccio e poi è diventata un fiume in piena che ha provocato tanti disagi soprattutto nel centro storico. Allagato il punto di primo intervento e il pronto soccorso tanto che è stato necessario l’intervento della protezione civile per liberarlo dalla pioggia e dal ghiaccio della grandine. Immediato l’intervento anche della Polizia Municipale. Il punto di primo intervento comunque non è stato dichiarato inagibile.