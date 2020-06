In auto con tre pistole con colpo in canna: 3 persone arrestate in viale Europa a Latina

LATINA- I Carabinieri hanno arrestato ieri sera in viale Europa a Latina 3 persone per possesso di armi illegali da sparo e munizionamento e ricettazione.I militari della stazione radiomobile della compagnia di Latina, hanno arrestato Stefano Carrocci, 38enne e Pietro Finocchiaro di 40 anni, entrambi di Latina sorpresi mentre in auto trasportavano tre pistole cariche di cui due munite di silenziatore e una con il colpo in canna. E’ stata arrestata anche una ragazza di 29 anni, F.F. le sue iniziali, incensurata di Velletri, che al momento del fermo si trovava in macchina con loro. Devono rispondere in concorso di porto illegale di armi comuni da sparo e ricettazione.

L’arresto nasce da un’attività di controllo a carico di Carrocci che nel febbraio dello scorso anno era stato trovato in possesso di 100 mila euro in contanti. Quando sono stati fermati i militari hanno notato due buste della spesa sul tappetino anteriore con all’interno due Glock, una calibro 45 con matricola abrasa, l’altra calibro 9×22 risultata rubata ad Aprilia lo scorso ottobre e una Sig Sauer Sp 2022 calibro 9×22 con matricola abrasa. Nelle buste anche 3 caricatori e una canna per pistola.

i tre arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Latina e Rebibbia.