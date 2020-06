Incidente mortale sulla Nettunense, muore Pietro Di Gregorio

APRILIA – Stava provando la moto acquistata da poco, una Harley Davidson, ma la sua corsa si è fermata su un muro di cinta a pochi metri da casa. Piero Di Gregorio, 51 anni di Aprilia, è morto su via Cavallo Morto, nel territorio di Nettuno, dopo lo schianto sul quale indaga la Polizia Municipale che ha svolto i rilievi sul campo.

L’ipotesi più accreditata al momento sembra essere quella di un malore che ha portato il 51enne fuori strada Per Di Gregorio non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento dei sanitari del 118, sul posto è atterrata anche un’eliambulanza. Il corpo del 51enne è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Riuniti di Anzio, per l’esame esterno, poi si svolgeranno i funerali.