Covid-19, a Priverno un nuovo contagio dopo due giorni a zero

LATINA – La Asl di Latina segnala un nuovo caso positivo a Priverno, dopo due giorni, il 2 e il 3 giugno a zero casi. Anche questo caso è legato al cluster del Centro Dialisi.

Il bilancio complessivo sale a 546 casi di contagio con indice di prevalenza del 9,49. Sono 409 i guariti, mentre 103 persone sono ancora positive e di queste 74 vengono trattate a casa e 29 sono ricoverate in ospedale per le delicate condizioni di salute. A Latina non si registrano decessi.

Trenta persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare avendo completato il periodo di isolamento senza aver sviluppato l’infezione da Covid-19.