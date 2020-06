Latina, giunta Coletta, si dimette l’assessore all’Ambiente Roberto Lessio

LATINA – Ha rassegnato le sue dimissioni l’assessore all’Ambiente del Comune di Latina Roberto Lessio. Da mesi sotto il tiro incrociato, dopo la notizia del mancato ripascimento al Lido di Latina. la tensione anche nella maggioranza è salita alle stelle fino alla rottura consumatasi – secondo quanto si apprende – con una lettera protocollata.

Nessuna notizia ufficiale è invece arrivata dal Comune, nonostante il rilievo della decisione che arriva ad appena un anno dalle prossime elezioni amministrative. Il sindaco Damiano Coletta dovrà trovare in fretta un sostituto, ma non sarà facile in un momento così delicato della legilastura.