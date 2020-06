Latina, Ialongo lascia Forza Italia, la lettera ai vertici

(nella foto Ialongo sulla destra con l’on Tajani e la collega Giovanna Miele)

LATINA – “Mai avrei creduto di dover scendere da una nave che per 20 anni è stata la mia casa”. Con queste parole scritte in una lettera inviata ai vertici del Partito, Silvio Berlusconi e Antonio Tajani e ai coordinatori regionale e Provinciale, Claudio Fazzone e Alessandro Calvi, l’esponente politico tra i più votati alle ultime Amministrative a Latina Giorgio Ialongo, annuncia l’addio a Forza Italia. LA LETTERA

L’ormai ex azzurro non rinnega e anzi esprime rammarico per la fine di una stagione che considera fatta di “ricordi indelebile e esperienze meravigliose” e spiega le ragioni della decisione: “La spinta propulsiva del movimento si è fermata da troppo tempo. Si è sempre annunciato un ricambio generazionale ma tutto questo non è avvenuto”.

Ialongo però non lascia la politica: “Continuerò a calcarne i campi – conclude – impegnandomi per il bene della comunità pontina che ha sempre risposto alle mie chiamate di campo”.