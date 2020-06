LBC e la nomina di Bellini: “Cambio in giunta, tutt’altro che un fallimento”

LATINA – Latina Bene Comune risponde al centrodestra che in coro ha definito l’epilogo di un evidente fallimento il cambio nella giunta comunale di Latina tra Roberto Lessio, che ha sbattuto la porta, e Dario Bellini che ha accettato di buon grado e con entusiasmo dal sindaco Damiano Coletta il nuovo incarico di assessore all’Ambiente.

Il Movimento politico – spiegano in una nota dal direttivo – è oggi maturo e sempre più consapevole delle sfide che l’attendono, al contrario di quanto si voglia far credere. È normale che, in fase di maturazione di un movimento civico, vi siano dei cambiamenti rispetto alla fase iniziale. C’è chi si rende conto di non appartenere a quella stessa realtà che ha contribuito a creare e chi invece – magari inizialmente scettico – finisce per legarsi sempre di più ad un progetto fino a diventarne un perno fondamentale.

La nomina di Bellini viene indicata come la “dimostrazione di una rinnovata unità del movimento: una scelta interna, condivisa nonostante i tempi ristretti con il movimento stesso, e che è legata ad un percorso di conoscenza dei programmi e delle azioni, ed in continuità politica con il predecessore“. Lbc rivendica la scelta compiuta in 24 ore dal sindaco e presidente del Movimento, Damiano Coletta: “E’ la persona giusta al posto giusto perché siamo sicuri saprà portare avanti il progetto di governo con una nuova linfa vitale. Crediamo sia anche un atto simbolico da parte del sindaco, la riaffermazione di determinati princìpi”.

TURNOVER PRESA DI COSCIENZA – Sul turnover, poi, ovvero i sette assessori che per una ragione o per l’altra sono stati sostituiti, dopo aver lasciato più o meno in conflitto o per ragioni sopravvenute di opportunità (nell’ordine Antonio Costanzo, Gianfraco Buttarelli, Antonella Di Muro, Giulio Capirci, Felice Costanti, Giulia Caprì e ora Roberto Lessio), Latina Bene Comune spiega che “non è automaticamente sinonimo di fallimento: poteva esserlo in passato, quando la città era ormai assuefatta a cambi repentini di governo tra forze politiche intente a fare spartizioni. Nel caso di LBC va invece considerato come una rinnovata presa di coscienza e responsabilità nei confronti della città, con unico scopo il bene comune“.

AL MITTENTE – Insomma, il segretario Francesco Giri e gli altri del direttivo rispediscono al mittente le accuse di fallimento e criticano il “linguaggio inadeguato e irrispettoso” usato da alcuni organi di stampa nei confronti del neo assessore e di quello precedente.

