Operazione antidroga ad Aprilia, sequestrati 1,8 kg di mariuana

APRILIA – Si sono presentati alla porta con i cinofili e non c’è voluto molto per trovare una piccola fabbrica di mariuana: piante, ventilatori per essiccarla, un chilo e ottocento grammi di stupefacente già pronto e altro materiale per il confezionamento. L’operazione dei carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia coordinati dal tenente colonnello Riccardo Barbera, è scattata questa mattina intorno alle 8,30 in seguito ad alcune indagini effettuate. I cani del nucleo cinofili di Roma hanno condotto i militari dritti nel nascondiglio. In manette è finito un 40enne romano che si trova ora nel carcere di Latina.