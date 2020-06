Parchi regionali, la regione Lazio stanzia risorse per nuove attrezzature sportive

(nella foto il parco sospeso di Gianola nel Parco Regionale Riviera d’Ulisse)

LATINA – Il Covid si è rivelato occasione per riscoprire la natura ora più consapevoli del benessere che apporta al la nostra vita e al nostro sistema immunitario. Per questa ragione, per favorire la frequentazione delle protette – parchi regionali e monumenti naturali spesso sconosciuti – la Regione Lazio ha stanziato con una delibera di giunta, fondi pari a 1.485.000 euro, che consentiranno agli enti di realizzare nuove attrezzature sportive e di accoglienza all’aperto.

“Mai come ora, in un momento storico tanto delicato quanto importante, le aree naturali protette del Lazio hanno dimostrato di essere un punto nevralgico per la diffusione della cultura e della pratica motoria e sportiva, favorendo così il benessere individuale e sociale – commenta in una nota l’Assessore Agricoltura, promozione della filiera e della cultura del cibo, ambiente e risorse naturali della Regione Lazio, Enrica Onorati – Sono stati numerosissimi i cittadini che, una volta cessato il lockdown, hanno scoperto e riscoperto il piacere di vivere i Parchi del Lazio, veri e propri polmoni verdi, patrimonio inestimabile della nostra regione”.

Le aree naturali protette della provincia di Latina che beneficeranno dello stanziamento saranno il Monumento naturale Lago di Giulianello; il Parco Naturale dei Monti Aurunci; il Monumento Naturale Bosco del Castello di San Martino; Parco regionale Riviera di Ulisse.

“Tengo a ringraziare la nostra Direzione Ambiente, i Presidenti e i Direttori dei parchi e tutto il personale per il preziosissimo lavoro svolto sinora, in particolare con l’iniziativa #iparchiacasatua, che ha permesso ai cittadini di godere in un modo diverso ma senza soluzione di continuità, anche durante la pandemia, delle nostre bellezze naturali”, aggiunge la Onorati sottolineando il lavoro di squadra tra le tre Direzioni, “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette”, “Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica” e “Cultura, Politiche giovanili e Lazio Creativo” e l'”azione sinergica e di sistema a beneficio della collettività”.