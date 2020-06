“Pillole del nostro territorio”, l’Archeoclub di Sermoneta riparte dopo il lockdown

SERMONETA – Proseguendo la sua articolata opera di attività culturale e di valorizzazione nell’ambito del Territorio e visto il blocco forzato dell’attività associativa causata dall’epidemia di Covid-19 l’associazione ha ideato per il mese di giugno il progetto “pillole del nostro territorio”. Cosa ci raccontano vie e monumenti attorno a noi? Come si può leggere il paesaggio? Quali sono le nostre tradizioni? Un progetto questo che ci permette di raccontare e conoscere ciò che ci circonda. Avendo come principale obbiettivo quello di promuovere il territorio per sviluppare una maggiore consapevolezza. Il progetto è patrocinato dal Consiglio regionale del Lazio, dal Comune di Sermoneta e della Compagnia dei Lepini. Verranno realizzati da esperti e da cultori del territorio degli smart video esplicativi che tratteranno gli aspetti materiali e immateriali del territorio in cui viviamo. Il Presidente dell’Archeoclub di Sermoneta, Sonia Testa, scrittrice, storico dell’arte e guida parlerà dell’aspetto storico artistico del territorio. Mostrando approfondimenti inediti su alcuni monumenti e opere importanti. Carlo Gennatiempo, zoonomo, parlerà dell’ambiente, della biodiversità, degli aspetti agroambientali e delle trasformazioni del territorio. Dante Ceccarini, pediatra e scrittore parlerà dell’aspetto linguistico dialettale e cinematografico di Sermoneta. Amalia Avvisati curerà alcune letture specifiche. Anna Ambrosetti, filologa classica, curerà la lettura delle fonti storiche che parlano di Sermoneta. Mentre Anna Marchioni, Carla Gori, Anna Poli, cultrici del territorio, mostreranno l’aspetto delle tradizioni popolari. Un’ occasione questa per ripartire con un team molto affiatato nonostante la mancanza di quella convivialità, quel confronto e quel dialogo che caratterizzava l’incontro tra associati penalizzata dal blocco forzato che abbiamo vissuto tutti. L’Archeoclub di Sermoneta cerca così di ritrovare quella connessione post pandemia per riprendere in sicurezza e in sinergia la propria attività.