Ripartono le attività sul Fiume Cavata, si riscopre la voglia di bellezza e natura

LATINA – L’associazione Cavata ha ripreso le sua attività lungo il fiume da cui prende il nome e sono tante le persone che hanno scelto di tornare alla normalità iniziando proprio da un’escursione sul Fiume Cavata, attraversando le bellezze del nostro territorio.

“Il distanziamento in canoa è assicurato – ci ha spiegato questa mattina su Radio Immagine Francesco Saverio D’Ottavi – e sono tante le prenotazioni per vivere questa esperienza, non solo qui, ma in tutte le realtà che stanno nascendo in provincia di Latina”. C’è tanta voglia dunque di scoprire una parte del territorio che solo negli ultimi anni sta avendo la giusta importanza, e che custodisce un vero e proprio tesoro di bellezza. C’è ancora molto da fare, ma la strada è quella giusta.

ASCOLTA SAVERIO D’OTTAVI