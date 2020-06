Salotti musicali, il programma è pronto da tempo, si attendono le linee guida

(Nella foto una vecchia edizione de I Salotti Musicali)

LATINA – Gli spettacoli dal vivo sono ancora fermi a causa della pandemia, una data per la ripartenza c’è, quella del 15 giugno, ma mancano ancora le linee guida. L’associazione Eleomai, che da sette anni organizza I salotti musicali, da tempo ha pronto il programma e la speranza, seppur con tutte le limitazioni, è quella di riuscire a programmare gli appuntamenti: “Sono stati posticipati – spiega Alfredo Romano, il presidente dell’associazione – ma siamo pronti per partire”.

Con Alfredo Romano abbiamo parlato su Radio Immagine questa mattina per raccontare il programma e avere qualche anticipazione sullo spettacolo al campo Coni in via Botticelli a Latina, da cui probabilmente si partirà.

Per saperne di più e rimanere aggiornati sulle date si può visitare il sito dell’associazione Eleomai.