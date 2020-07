22 chili di cocaina in un camion di frutta a Sezze, sei arresti della Guardia di Finanza

SEZZE – La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato ieri a Sezze 22 chili di cocaina, trasportata con un camion carico di frutta. In manette sono finiti quattro pontini e due pugliesi. La Guardia di Finanza ha trovato la droga nel camion che trasportava frutta, divisa in due buste. Gli arresti sono scattati per i pugliesi Antonio Susca, 35 anni e Luca Colaninno di 28, Giuseppe Purita di 48 anni e Sebastiano Campisi di 43 anni entrambi di Latina e infine Riccardo e Andrea Sarallo, originari di Aprilia. L’accusa è quella di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti con l’aggravante dell’ingente quantità. Oggi si svolgerà l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Latina, Mario La Rosa.