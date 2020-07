A Gaeta bruciano 20 ettari di bosco e macchia mediterranea

GAETA – Venti ettari di vegetazione sono andati distrutti in un incendio divampato nel pomeriggio di venerdì a Gaeta in località Monte Dragone. E’ il primo di queste proporzioni in questo avvio d’estate. le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco sono terminate solo nelle prime ore di questa mattina quando due elicotteri si sono levati in volo e hanno portato a termine il lavoro avviato ieri da una squadra a terra e da quattro velivoli, due due Canadair dei vigili del fuoco e due elicotteri antincendio della Regione Lazio. In fumo bosco e macchia mediterranea.