Auto a fuoco nella notte a Terracina

TERRACINA – La scorsa notte alle 2 il personale operativo dei vigili del fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Terracina in via Migliara 56 per un incendio auto. Sul posto, la squadra di Terracina, ha appurato la presenza di una vettura completamente avvolta dalle fiamme a bordo strada. Sono subito iniziate le operazioni di spegnimento e le indagini per cercare di risalire alle cause che hanno dato origine all’evento. Non si registrano persone coinvolte.