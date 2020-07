Covid-19, altri due casi a Formia e Pontinia

Shares

LATINA – Dopo il caso che ha riguardato una donna di Cori, commerciante ambulante, altri due nuovi casi positivi sono emersi nelle ultime 24 ore, di cui uno trattato a domicilio: uno a Formia e uno a Pontinia. Il secondo è un indiano, asintomatico collegato al link di una donna risultata positiva nei giorni scorsi. Erano seduti uno accanto all’altro ad un corso di formazione nel settore agricolo. L’uomo si trova ora in isolamento in una struttura di Roma.

Il numero complessivo di contagiati sale a 602 residenti in provincia di Latina (613 in totale diagnosticati dalla Asl di Latina). Nel reparto di Malattie infettive sono ricoverati 14 pazienti, tre sono allo Spallanzani. Sono di nuovo diverse centinaia le persone in isolamento domicilare perché venute a contatto con contagiati.

Latina resta il Comune che ha avuto più casi con 119, seguita da Fondi a 112, Aprilia a 103. Venticinque i casi a Formia dove di recente si sono registrati numerosi casi.

Fuori dal conteggio gli 11 positivi rilevati alla Ex Rossi Sud tra i migranti inviati a Latina, dieci dei quali di minore età.