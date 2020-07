Latina, anche i bambini possono giocare: riaprono scivoli e altalene

LATINA – Anche i bambini possono tornare a giocare. Le aree ludiche possono finalmente riaprire e a Latina sono stati i gestori di quella che si trova in Parco San Marco, i primi a partire. Via i nastri rossi e bianchi, che hanno contrassegnato l’area off limit per molto tempo, i giochi sono stati sanificati e restituiti alla fruizione dei più piccoli, gli unici rimasti senza divertimenti dopo la lunga chiusura per Covid-19. Una riapertura progressiva, a partire dalle prime 23.

“I gestori dei tre chioschi di Parco San Marco, Evergreen e Oasi Verde si sono impegnati a svolgere la sanificazione in proprio, a loro spese, ma non potevamo riaprire solo le aree gestite da privati – spiega l’assessore Emilio Ranieri – Per questo abbiamo incaricato gli operai del Servizio Decoro di effettuare le operazioni obbligatorie di sanificazione di tutte le aree che si trovano in città, mentre il Servizio Ambiente ci sta dando una mano, ed è in dirittura d’arrivo la procedura, per affidare all’esterno la pulizia di quelle che si trovano al mare, nei borghi e allo Scalo”.

La sanificazione sarà effettuata secondo i criteri previsti e in base alla frequenza di utilizzo dell’area da parte dei piccoli ospiti. “La cifra stimata inizialmente dall’Amministrazione comunale per riaprire gli spazi dedicati ai bambini rispettando le norme di prevenzione vigenti, era di 80mila euro al mese – aggiunge Ranieri – una somma davvero elevata soprattutto in un momento come l’attuale e si è dovuta trovare la forma giusta e una contemperazione di interessi”.

Per capire meglio quante e quali sono le aree di cui si parla, ne pubblichiamo l’elenco così come riportato nell’ordinanza sindacale n.169 del 1 luglio 2020. LEGGI QUI

L’ELENCO – Area giochi Parco “FALCONE E BORSELLINO”; Area giochi Parco “EUROPA”; Area giochi Parco “S. RITA”; Area giochi Parco “SAN LUCA”; Area giochi Parco “VILLAGGIO TRIESTE”; Area giochi Parco “PIAZZA NUOVA” (ex Replastic); Area giochi Piazza SANTA MARIA GORETTI; Area giochi Piazza E. BERLINGUER; Area giochi Piazza A. MORO; Area giochi Parco P.LE TRIESTE; Area giochi Parco PINETA VIA GRAN BRETAGNA; Area giochi Parco GIARDINO VIA VARSAVIA; Area giochi Parco G. ALICANDRO (VIA TARQUINIA); Area giochi Parco V.LE LE CORBUSIER/VIA GERMANIA (AULA VERDE); Area giochi Parco VIA SANTE PALUMBO; Area giochi Parco LARGO LOCATELLI; Area giochi Parco VIA PAGANINI/VIA CIMAROSA; Area giochi Parco PANTANACCIO; Area giochi Parco VIA VILLAFRANCA/VIA TANARO; Area giochi Parco GIONCHETTO; Area giochi Giardino VIA OVIDIO; Area giochi Parco VIALE LE CORBUSIER (Fronte Aula Verde).

Le aree gestite da privati sono l’area giochi Parco S. MARCO; Area giochi Parco VIA SEZZE/VIA ROCCAGORGA “Evergreen”; Area giochi Parco OASI VERDE.