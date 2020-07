Zona dei Pub, chiusi due locali per assembramenti

LATINA – Due locali chiusi a Latina per assembramenti. E’ accaduto ieri sera durante i controlli straordinari disposti dalla Questura di Latina nelle zone della movida, non solo a Latina, ma in tutte le città principali della provincia, «per la verifica dell’esatta applicazione del DPCM dell’11 giugno 2020», spiegano dalla Questura.

Sanzionati i titolari di Neghelli 11 e Old Tom, entrambi in Via Neghelli nella zona dei pub, troppi clienti che non osservavano il distanziamento: «non gestivano affatto adeguatamente gli accessi dei clienti, i quali venivano trovati accalcati sia all’interno dei locali che nei dehors esterni e, in un caso, parte del personale dello staff non indossava i previsti dispositivi di protezione Individuale durante il servizio ai clienti».

Come prevedono le norme di contenimento del Covid-19 è stata disposta la chiusura di entrambe le attività per cinque giorni. I controlli proseguiranno.