Latina, le opere di Francesca Tulli nei giardini comunali

LATINA – Sarà inaugurata giovedì 30 giugno nei giardini del palazzo comunale, l’esposizione delle sculture dell’artista di Latina, Francesca Tulli, autrice della suggestiva opera che si trova al centro della fontana di Piazza dei Navigatori a Foce Verde.

Le opere di Francesca Tulli esposte in questa occasione a Latina – spiega il delegato all’Arte contemporanea Fabio D’Achille – sono esemplificative della complessa poetica dell’artista che, nella scultura, si indirizza verso una figurazione che affronta instabili equilibri dinamici. Le figure realizzate in bronzo, resina o terracotta, talvolta deformate o “mutate“ cercano una stabilità più mentale che fisica mentre dialogano e si integrano con elementi e materiali diversi fra loro, mentre le teste tra il classico e il futuribile, hanno volti sempre privi di sguardo, come appartenenti ad esseri arrivati da spazi siderali, assorti in un profondo dialogo con sé stessi. L’opera “DOPPIO APPOGGIO“ in mostra è una variante della scultura che è collocata al centro della fontana di Piazza dei Navigatori sul lungomare di Foce Verde a Latina.

Il Giardino Contemporaneo sarà visitabile dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30, il venerdì (per il mese di agosto) dalle ore 9.00 alle 13.00.

L’iniziativa a cura dell’Assessorato alla Cultura Sport e Turismo si svolge in collaborazione con la Pro Loco di Latina Centro Lido che proprio a partire da giovedì 30 luglio inaugura il cartellone estivo degli eventi del Comune di Latina proprio all’interno del Palazzo Comunale.