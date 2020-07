Oroscopo del giorno 04 Luglio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia i vostri sogni potrebbero diventare realtà: le dolci parole della vostra metà vi riempiono di tenerezza. Single: esprimete i vostri sentimenti senza paura. Il sole illuminerà la vostra situazione. A lavoro, se non dubitate di voi stessi, avanzerete ancora più velocemente; le Stelle favoriscono la vostra progressione. Per quanto riguarda la salute potreste decidere di migliorare la vostra forma fisica : una dieta equilibrata, un buon sonno e alcune regole di base, vi permettono di regolare la vostra energia.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia troverete i mezzi giusti per comunicare col partner: potreste pianificare il vostro futuro o le prossime vacanze. Single: se avete un appuntamento in serata, Mercurio vi riserva un incontro che potrebbe portare ad un rapporto appagante. A lavoro, la Luna vi consente di avere ottime capacità di analisi e sintesi nelle proprie attività nei prossimi giorni, così da pianificare razionalmente le vostre azioni. Per quanto riguarda la salute, se avete avuto dei problemi recentemente, sembra che, presto, tutto tornerà in ordine.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia dovreste affrontare argomenti importanti: Mercurio vi aiuterà a convincere il partner. I single godranno di questa giornata accanto agli amici o a nuovi conoscenti. A lavoro siete molto produttivi e riceverete alcune ricompense ben meritate. Per quanto riguarda la salute, la congiunzione tra la Luna e Mercurio agisce sul recupero e sulla resistenza fisica: dovreste riposarvi per beneficiare dell’influenza astrale.

Amore 5/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia passerete dei bei momenti accanto al partner: i vostri sentimenti sono profondi e vi sentite rassicurati. Single: non avrete tempo per annoiarvi. Avete un programma carico di appuntamenti e potreste incontrare una persona affascinante. A lavoro un buon rapporto professionale con un supervisore o una persona anziana potrebbe sbloccare una situazione: è ottimo per seguire la vostra carriera all’interno della stessa azienda o per beneficiare di una nuova opportunità. Dal punto di vista della salute vi sentite bene con il vostro corpo: siete energici e pieni di vitalità.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, le coppie sperimenteranno un’improvvisa rinascita di passione. La giornata sarà piena di momenti speciali. Single: potreste ricevere finalmente la notizia che aspettate da tempo. A lavoro dovreste rispettare le regole e cercare di essere diplomatici nei vostri rapporti. Potreste dover fare degli sforzi in più per continuare sulla giusta strada. Per quanto riguarda la salute vi sentite bene e state cercando di mantenere uno stile di vita sano.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia l’atmosfera è armoniosa e potreste organizzare qualcosa di romantico: il partner ve ne sarà grato. Single: esprimete chiaramente i vostri sentimenti se non volete perdere tempo invano. A lavoro, Mercurio facilità la comunicazione ed avrete tutti gli argomenti per convincere i vostri collaboratori e per far valere le vostre idee. Dal punto di vista della salute è necessario gestire meglio lo stress: trovate le attività rilassanti che potrebbero aiutarvi.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia si annuncia una giornata difficile. Avete un’atteggiamento intransigente ed il partner avrà problemi a capirvi. Cercate di spiegare che si tratta solo del vostro stato d’animo. Single: non è una giornata ideale per cercare di conoscere nuove persone. Dovreste aspettare ancora un po’. A lavoro sarete molto nervosi e potreste esplodere al minimo fastidio. Cercate di restare obiettivi e concentratevi sulle vostre attività. Per quanto riguarda la salute dovreste prestare più attenzione alle necessità fisiche: rallentate un po’ il vostro ritmo e cercate di riposarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Nettuno è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, sarà una bella giornata: il partner o il vostro prescelto vi sostengono e vi apprezzano. I vostri rapporti sono equilibrati e vi sentite appagati emotivamente. Godete di momenti tranquilli in buona compagnia. A lavoro avete raggiunto una certa stabilità finanziaria e state guardando positivamente verso il futuro. Dal punto di vista della salute state conducendo uno stile di vita sano: avete rinunciato alle cattive abitudini e vi sentite meglio.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente sarà un giorno ideale per rafforzare il vostro rapporto e per considerare nuovi progetti. Il partner è d’accordo con le vostre decisioni. Single: dovreste approfittare di questo periodo se volete iniziare una storia più seria. A lavoro siete efficaci ed avrete intenzione di raggiungere tutti i vostri obiettivi. Sfruttate al massimo l’energia mandata da Plutone. Per quanto riguarda la salute siete in ottima forma sia fisicamente che mentalmente. Fate attenzione a non superare certi limiti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia dovreste prestare più attenzione al partner. Non criticate tutte le sue azioni se volete evitare i conflitti. Single: fate attenzione alle vostre parole perché potreste infastidire una persona speciale. A lavoro sarà una giornata pesante: state provocando tutti senza alcun motivo e potreste creare delle brutte situazioni. Cercate di mantenervi diplomatici. Dal punto di vista della salute vi sentite esausti: la causa è il vostro atteggiamento negativo e le azioni esacerbate. Dovreste trovare un’attività rilassante.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, per le coppie è la giornata per mettere le cose in ordine. Avete raggiunto una buona stabilità e potreste pensare di più al futuro. Single: la congiuntura astrale vi rende più concilianti del solito e potreste chiudere un occhio su alcune situazioni del passato. A lavoro avete l’opportunità di recuperare le attività rimaste un po’ indietro. Avete la forza e la giusta motivazione per fare bene le cose. Dal punto di vista della salute, avete esagerato un po’ negli ultimi giorni: dovreste fare attenzione all’alimentazione e agli sforzi fisici.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia siete impressionati positivamente dall’atteggiamento del partner: vi sostiene in tutto ed insieme farete piani per il futuro. I single avranno la possibilità di approfondire la relazione con una persona che conoscono. A lavoro dovreste evitare di provocare discussioni: Urano aumenta il vostro nervosismo e potreste incontrare alcune difficoltà. Per quanto riguarda la salute vi sentite sotto tensione: cercate di alleviare lo stress accumulato e tutto andrà meglio.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.