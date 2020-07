Oroscopo del giorno 05 Luglio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Plutone è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente siete più espansivi del solito. In coppia riuscirete ad esprimere i vostri sentimenti con calma e benevolenza ed il partner risponderà nella stessa maniera. Single: vi sforzerete per migliorare il vostro modo di comunicare ed avrete delle risposte molto positive. Per quanto riguarda la salute non oltrepassate certi limiti: cercate di misurare le attività fisiche. Moralmente, la configurazione astrale è positiva. A livello relazionale avrete una bellissima giornata: siete circondati dai vostri cari e vi sentite apprezzati e rispettati.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vi sentite annoiati: per ravvivare l’atmosfera, cercate di parlare col partner ed insieme troverete alcune soluzioni. Single: siete troppo esigenti nei confronti del prescelto e potreste spingerlo ad allontanarsi. Dal punto di vista della salute tutto è nella norma. Il vostro stile di vita è sano e siete decisi a proseguire su questa strada. L’atmosfera familiare sarà un po’ pesante: per evitare alcune discussioni fastidiose dovreste uscire di più e godere del relax in qualsiasi attività all’aria aperta.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in congiunzione con Saturno nel vostro segno e vi aiuterà a fare un passo indietro e ad analizzare meglio la vostra situazione. Sentimentalmente, le coppie godono di una relazione forte ed armoniosa. Single: siete decisi a cambiare la vostra situazione. Mercurio vi farà incontrare delle persone affascinanti. Dal punto di vista della salute siete pieni di energia e motivati a praticare alcuni sport. A livello relazionale non volete disperdervi in discussioni: per voi la praticità ha più valore. State coinvolgendo i vostri famigliari in ogni tipo di attività. Buon divertimento!

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno. La vostra priorità sarà dedicare più tempo alla vita sentimentale. Sia le coppie che i single faranno degli sforzi per guidare il partner o il prescelto nel punto desiderato. Nettuno vi darà una mano per mettere in pratica le vostre aspettative. Dal punto di vista della salute siete in ottime condizioni. Dovreste godervi la giornata passando il tempo con la famiglia o con gli amici. Mettete da parte i problemi quotidiani e cercate di divertirvi. Insieme ai vostri cari dovreste passare dei momenti molto rilassanti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno e vi farà prendere degli impegni in amore. In coppia, prendono forma progetti di fidanzamento ufficiale o di matrimonio. Assicuratevi che il partner segua questa strada prima di farvi illusioni. Tutto nella norma per le coppie di lunga durata. Single: pensare alle aspirazioni del prescelto e presentarlo alla famiglia può motivarlo ad impegnarsi in questa relazione. Per quanto riguarda la salute, la vostra mente si apre al relax ed all’intrattenimento. Anche il corpo ha bisogno di attenzioni: alcuni esercizi fisici vi manteneranno in forma. In famiglia prestate un’attenzione particolare all’educazione dei vostri figli se ne avete. Vi prendete cura anche dei vostri cari guidandoli o supportandoli nella risoluzione dei loro problemi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Mercurio è in sestile con Nettuno nel vostro segno. In coppia, grazie ad una discussione fatta recentemente, vi sentite meglio: le spiegazioni hanno dato i loro frutti ed alcuni punti oscuri sono stati chiariti. Single: se attualmente state vivendo una situazione ambigua, Mercurio vi aiuterà a vedere un po’ più chiaro questa domenica, dopo alcune piccole discussioni. Per quanto riguarda la salute vi sentite abbastanza bene, tuttavia, se dovessero sorgere alcuni problemi, cercate di capirne la causa ed agite di conseguenza. In famiglia l’atmosfera generale sarà gradevole: siete in sintonia con tutti ed il vostro temperamento gioioso conquisterà i più piccoli.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia, siete perseveranti ed avete la ferma intenzione di superare qualsiasi ostacolo che potrebbe intralciare la vostra vita sentimentale. Single: siete tenaci e fiduciosi. Una persona conosciuta di recente vi darà ottime notizie. Dal punto di vista della salute, il Sole vi regala una sensazione di benessere e serenità. Il corpo e la mente formano un duetto armonioso. Anche la sfera familiare è protetta dai pianeti: i rapporti sono caldi e teneri. La giornata è favorevole ad ogni tipo di divertimento: coinvolgete anche i vostri cari per goderne al massimo.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in congiunzione con Saturno nel vostro segno. In coppia vi aspettate più parole e gesti rassicuranti dal partner. Abbiate il coraggio di parlarne ed insieme troverete il nucleo del problema. Single: vi state facendo troppe domande sul vostro futuro. Dovreste smetterla di stuzzicarvi il cervello e godere di più il presente. Dal punto di vista della salute, se siete sportivi, è un giorno propizio per superare se stessi. Per gli altri la giornata è eccellente per rilassarsi e gestire al meglio le emozioni. A livello relazionale vi trovate in modalità silenziosa: non vi piace essere coinvolti nei problemi degli altri. Tuttavia dovreste essere più attenti nei confronti dei vostri cari.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Plutone è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, sia le coppie che i single, dovrebbero vedere un significativo passo avanti nel rapporto col partner o con l’eletto del loro cuore. Discorsi costruttivi ed appassionati sono nel programma del giorno. Dal punto di vista della salute, se sentite ancora un po’ di stanchezza, dovreste sfruttare i benefici portati da Plutone per ritrovare la vitalità. La giornata è molto positiva anche nel contesto relazionale. I conflitti esistenti saranno risolti come per magia: è semplicemente l’influenza del Sole nel vostro segno che vi permette di essere molto più comprensivi e di ascoltare gli altri.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia tutto va abbastanza bene. Per evitare alcuni malintesi dovreste essere più comunicativi ed ascoltare di più il partner. Single: se doveste incontrare una persona, cercate di essere più sinceri possibile. Dal punto di vista della salute, se fate qualche attività fisica, dovreste fare attenzione alla coordinazione: sono possibili piccoli infortuni. Comunque, in generale, siete sereni e godete di un morale d’acciaio. In famiglia la confusione nei rapporti potrebbe farvi arrabbiare: cercate di essere comprensivi e cordiali per evitare alcune rotture.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in sestile con Nettuno nel vostro segno. In coppia, avete deciso di concentrarvi su argomenti importanti: discutere della vostra situazione e dei piani per il futuro vi farà sentire sollevati. Single: dovreste agire con più coraggio nei confronti delle persone conosciute di recente. Essere titubanti non vi aiuterà a chiarire i vostri sentimenti. Per quanto riguarda la salute, dovreste essere più responsabili: se vi sentite a disagio, cercate un parere professionale. In famiglia, preferite stare per conto vostro piuttosto che interagire: i vostri cari capiranno che non siete dell’umore giusto. Provate a fare qualcosa di rilassante.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Mercurio è in congiunzione con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, alcuni di voi troveranno le soluzioni ai loro problemi, gli altri faranno progetti ambiziosi per il futuro. Qualsiasi sia il caso, cercate di mantenere una certa obiettività e prendete in considerazione anche le opinioni del partner. Single: dovreste rispondere a molte domande per guadagnare la fiducia di una persona che avete conosciuto. Per quanto riguarda la salute, il posizionamento astrale vi porta l’energia necessaria: sfruttatela praticando attività fisiche, vi farà bene.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.