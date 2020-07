Oroscopo del giorno 11 Luglio 2020 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Marte è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia, sentirete l’intensità dell’amore: il partner e più disponibile e più comprensivo che mai. Sarebbe un buon momento per parlare e per fare alcune scelte per il vostro futuro. Single: le dimostrazioni d’affetto possono sedurre ma anche spaventare se la persona che le riceve non è del tutto convinta delle vostre intenzioni. Cercate ad essere più espliciti. A lavoro si annuncia una giornata promettente per le collaborazioni: dovreste identificare rapidamente le persone che vi sostengono e che potrebbero offrirvi la possibilità di raggiungere i vostri obiettivi. Per quanto riguarda la salute, dovreste rendervi conto che i vostri punti di forza non sono inesauribili. Cercate di mantenere un ritmo di vita equilibrato.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. È un ottimo momento per esprimere il vostro amore al partner o per parlare delle difficoltà incontrate, se siete in una relazione. Siate genuini e sinceri e tutto andrà per il meglio. Single: gli incontri non saranno eccezionali oggi, tuttavia saranno ricchi di conversazione. Non è escluso che vi piaccia comunque, specialmente se l’altro ha i vostri stessi interessi. Mercurio è favorevole nel campo del lavoro: la negoziazione, il lancio o l’implementazione di un progetto, saranno al centro della giornata per molti di voi. Se state pensando di cambiare lavoro, o di trovarne uno più adatto a voi, probabilmente si apriranno alcune porte. Per quanto riguarda la salute, dovreste trarne vantaggio dall’influenza di Mercurio che promuove l’equilibrio vitale e nervoso.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single, questo aspetto astrale avrà l’effetto di rafforzare i vostri sentimenti e, soprattutto, vi aiuterà ad esprimerli, visto che di solito avete problemi a farlo. Raccoglierete i benefici ma dovrete comunque ricordarvi di farlo più spesso. A lavoro niente e nessuno vi fermerà: avete tante idee e farete di tutto per metterle in pratica. Tuttavia, fate attenzione a non offendere gli altri a causa del vostro eccesso di zelo. Per quanto riguarda la salute, anche se vorreste spostare le montagne, non avrete le forze necessarie, sopratutto coloro che hanno accumulato molto stress ultimamente. Avete problemi a padroneggiare le vostre energie, ma dovreste sforzarvi a farlo, altrimenti, l’euforia potrebbe essere di breve durata.

Amore 5/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia avrete numerose discussioni di natura domestica: il pianeta rosso vi farà reagire troppo velocemente ed il partner avrà difficoltà a seguirvi. Cercate di chiarire alcuni punti importanti per voi prima di arrendervi. Per i single: il grande fascino di cui disporrete porterà tante occasioni che, tuttavia, susciteranno invidie e gelosie molto pericolose. Professionalmente, sarà una giornata impegnativa: i collaboratori avranno bisogno del vostro aiuto, dei vostri consigli e, sopratutto, di essere rassicurati. Dovreste comunicare, spiegare e rispiegare tutto, ma alla fine, questa situazione vi sarà molto utile. Per quanto riguarda la salute, un po’ di sport non vi farebbe male. Avete le giuste energie ed anche le giuste motivazioni: sta a voi decidere.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Nettuno è in sestile con Saturno nel vostro segno ed è di buon auspicio sul piano sentimentale. Sia le coppie che i single avranno occhi solo per il partner o per l’eletto del cuore. Saranno attenti e vedranno crescere il loro rapporto. Professionalmente, alcuni di voi sentiranno una certa stanchezza dovuta a Saturno che influisce negativamente sulla motivazione. Dovreste armarvi di pazienza e fare solo il lavoro necessario perché, domani, sarà un giorno migliore. Per quanto riguarda la salute, la stanchezza e lo stress accumulati negli ultimi giorni vi faranno sentire esausti. Dovreste concedervi più momenti di relax.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, coloro che hanno delle discrepanze potrebbero veder migliorare la loro situazione se decideranno di fare un passo verso il partner. Talvolta dovreste imparare a mettere da parte il vostro orgoglio. Single: si annuncia una bella giornata per coloro che hanno degli appuntamenti, sopratutto in serata. Professionalmente, potreste avere delle divergenze con alcuni dei collaboratori. Dovreste cercare di essere più tolleranti ed agire con più diplomazia. Per quanto riguarda la salute, tutto sembra andar bene. Coloro che si sono impegnati di recente in attività sportive saranno contenti di averlo fatto. Gli altri, invece, dovrebbero farci un pensierino.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in risonanza dissonante con il vostro segno e molti di voi cercheranno di bilanciare i loro ideali con la realtà della loro relazione sentimentale. Dovreste rendervi conto che nessuno è perfetto e cercare di accontentarvi di ciò che avete. Single: alcuni di voi idealizzano troppo una persona conosciuta di recente. Cercate di pensare obiettivamente. Professionalmente dovreste accettare l’aiuto dei collaboratori per riuscire a portare a termine alcuni dei vostri obiettivi. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale potrebbe avere un impatto negativo sul morale. Provate un’attività fisica o culturale e riuscirete ad allontanare i pensieri negativi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia siete soddisfati e pronti a far decollare il vostro rapporto verso traguardi invidiabili: acquistare una casa, matrimonio o convivenza. Single: l’amore sta per bussare alla vostra porta e non rimpiangerete di sicuro la libertà perduta. Professionalmente, coloro che stanno studiando da un po’ di tempo un progetto, avranno finalmente il coraggio di rivendicarlo con successo. Coloro che invece avranno un colloquio, convinceranno l’interlocutore di avere di fronte il profilo giusto. Per quanto riguarda la salute, non avrete nulla da temere. Tuttavia, per mantenervi in forma, riguardate la vostra alimentazione: cercate di non abusare della carne ed aumentate il consumo di verdure fresche.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia vi sentite protetti e sicuri: il partner vi dimostra il suo affetto e vi renderete conto che la felicità è nascosta nei piccoli dettagli. Single: non è una giornata favorevole per conoscere persone nuove. A lavoro adotterete un comportamento equo e produttivo. L’atmosfera è rilassante e Giove favorisce enormemente il progresso di un progetto ed il raggiungimento degli obiettivi. Dal punto di vista della salute siete in ottime condizioni sia fisiche che morali. Alcuni di voi potrebbero anche decidere di impegnarsi seriamente in attività sportive.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno. La comunicazione tra le coppie sarà favorita al massimo ed il dialogo può essere stabilito in modo obiettivo tra coloro che stanno attraversando un periodo burrascoso. Cercate di far chiarezza eliminando i dubbi che stanno rovinando il vostro rapporto. Single: se volete impressionare una persona dovreste affidarvi al vostro carisma e seguire il vostro istinto. Professionalmente, state accogliendo tutte le idee con ottimismo e troverete le soluzioni ai problemi che si presenteranno durante il giorno. Per quanto riguarda la salute, sarete in simbiosi con il vostro ambiente e sarete in grado di adattarvi a qualsiasi situazione con gioia e buon umore.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno e porta le relazioni di coppia in una nuova era. Il vostro rapporto è segnato da importanti progressi di comunicazione e condivisione ed avete raggiunto una buona stabilità emotiva. Single: se avete preso un appuntamento potreste rimanere positivamente sorpresi. Professionalmente, state aspettando con impazienza i risultati di un lavoro intenso. Non perdete di vista le vostre ambizioni: sarete ricompensati per il vostro valore molto prima di quanto avete pensato. La salute è buona, e grazie alla vostra determinazione, potreste raggiungere ottimi risultati con un’attività fisica costante.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno e mette in evidenza le personalità esuberanti. In coppia, dovreste far attenzione a non costringere il partner a rimanere distante. Single: siete molto carismatici e tutti gli sguardi saranno indirizzati verso di voi. Tuttavia, diventare presuntuosi, non vi sarà d’aiuto. Professionalmente alcuni di voi si sentiranno sopraffatti dall’enorme quantità di lavoro da svolgere mentre gli altri avranno una visione chiara della loro futura carriera e delle opportunità disponibili. In ogni caso provate a concentrarvi sull’essenziale.

Per quanto riguarda la salute, la maggior parte di voi godrà di una giornata in gran forma con un buon tono ed un ottimo morale.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.