Oroscopo del giorno 31 Luglio 2020 a cura di Artemis

Shares

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata piacevole: passerete più tempo insieme al partner e riscoprirete alcune forti emozioni. I single dovrebbero essere più decisi nelle loro azioni: dire ciò che pensano aprirà le strade verso l’amore. Professionalmente, l’atmosfera generale è serena ed il lavoro si svolgerà senza intoppi. Per quanto riguarda la salute avrete l’opportunità di fare un bilancio ed alcuni di voi attiveranno azioni correttive immediate: diete alimentari, riduzioni dei vizi o la ripresa delle attività fisiche.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia siete troppo visionari ed il partner farà fatica a seguivi: cercate di ragionare prima di immergervi in nuove attività. Single: oggi sarete in sintonia solo con le persone sotto il vostro stesso segno zodiacale. A lavoro siete dinamici ed efficienti: potreste espandere la vostra rete professionale che vi sarà molto utile in futuro. Per quanto riguarda la salute vi sentirete molto bene: attenzione solo a non esaurire oggi tutte le vostre forze.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia darete il meglio di voi e riuscirete a spazzare via dubbi ed incertezze per fare spazio ad un futuro sicuro. Single: se incontrerete gente nuova avete tutte le possibilità di iniziare una bella storia. Professionalmente sarete concentrati e cercherete di portare a termine dei progetti molto importanti. Per quanto riguarda la salute non dovreste aver alcun tipo di problema, tuttavia cercate di riposarvi per ricaricare le batterie.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in congiunzione con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single sarà una giornata nella quale la comunicazione farà il suo lavoro: i sentimenti espressi saranno ben accolti ed i vostri messaggi d’amore arriveranno dritti al cuore. Professionalmente sarete guidati da un buon intuito e grazie all’influenza benefica di Nettuno riuscirete ad evitare alcune insidie. La salute è la migliore dell’ultimo periodo e dovreste trovare un modo per mantenere alti sia il morale sia la forma fisica.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in trigono con Venere nel vostro segno. In coppia sarete sulla stessa lunghezza d’onda del partner: approfittate per parlare di più e per iniziare a guardare seriamente al futuro. Single: la giornata ha delle belle sorprese in serbo per voi. Professionalmente le vostre idee sono apprezzate dai collaboratori e lavorate in modo efficiente: è un ottimo momento per avanzare sui progetti complessi. Per quanto riguarda la salute avete deciso di prendervi cura di voi ed i vostri sforzi daranno ottimi risultati: continuate così.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. In coppia dovreste cercare di essere un po’ più realisti ed impegnarvi solo in progetti che possono realizzarsi. Single: riuscirete ad attirare l’attenzione della persona che vi interessa, tuttavia, lasciategli un po’ di tempo prima di accelerare. A lavoro cercherete di interagire solo con le persone che vi danno ragione, ma non è una buona strategia: cercate di adattarvi alla situazione attuale senza imporre il vostro punto di vista. Per quanto riguarda la salute, a volte è sufficiente svuotare la mente per sentirvi un po’ meglio e trovare l’energia che vi permetterà di andare oltre.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, le coppie saranno in una dinamica di evoluzione. Single: finalmente state facendo dei progressi significativi con la persona che vi interessa. Professionalmente, la maggior parte di voi sarà in un processo di riflessione: alcuni prenderanno in considerazione una formazione per integrare le loro abilità ed altri penseranno a cambiare il loro attuale lavoro migliorando magari le loro entrate. Per quanto riguarda la salute siete in una forma eccellente sia fisicamente che moralmente: sarete in grado di affrontare un gran numero di problemi quotidiani che si trascinano da un po’.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno e potrebbe segnare un punto di svolta nella vita amorosa. Per le giovani coppie potrebbe essere necessario considerare il futuro molto più seriamente: il partner vi farà capire che vuole di più e che è arrivato il tempo di guardare più lontano e più in grande. I single iniziano a pensare seriamente al loro futuro ed agiranno di conseguenza. A lavoro sarete guidati dal desiderio di migliorare il vostro percorso di carriera. La salute è al top: siete pieni di energia e la vostra forza di volontà vi farà eccellere nelle attività sportive se è il caso.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. I rapporti sentimentali sono più passionali grazie alla posizione astrale: approfittatene per esprimere i vostri desideri più folli. Single: si annuncia una giornata piena di belle sorprese. Professionalmente, le vostre azioni autonome dimostrano intraprendenza e senso di responsabilità. Per quanto riguarda la salute non avete nulla di cui preoccuparvi: sarete in ottime condizioni fisiche e godrete di un morale alto.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Saturno è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarà un’ottima giornata per iniziare a guardare con più serietà verso il futuro. Single: sarete molto ispirati ed avrete i mezzi giusti per avvicinarvi facilmente alla persona che vi interessa. Professionalmente sarete molto motivati e riuscirete a portare a termine alcune questioni in sospeso. Per quanto riguarda la salute, il vostro stile di vita è sano, tuttavia non cedete agli eccessi: pensate alle conseguenze ed impegnatevi maggiormente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Le coppie godono di un legame forte: approfittatene per prendere in considerazione alcuni progetti a lungo termine. Per i single si annuncia una giornata memorabile: potrebbero conoscere finalmente l’anima gemella. Professionalmente sarete motivati e completerete una serie di attività lasciate in sospeso: questo vi permetterà di andare avanti con sicurezza. Per quanto riguarda la salute vi sentirete in grado di fare di tutto e di più grazie all’energia portata da Urano.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in sestile con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, alcuni dei vostri sogni si avvereranno: il partner cederà facilmente alle richieste e soddisferà i vostri capricci. Single: dovreste rivelare pienamente la vostra personalità e gradirete i risultati che otterrete. A lavoro dovreste concentrarvi di più sulle collaborazioni per poter finire in tempo alcuni progetti. Per quanto riguarda la salute, questo transito di Nettuno preannuncia un momento in cui il superlavoro può disturbare l’equilibrio fisiologico: cercate un modo per rilassarvi e tutto vi sembrerà più facile da risolvere.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.