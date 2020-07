Passerella pericolosa a Latina Lido, appello al Comune

Shares

LATINA – Assi che si muovono fino a sollevarsi completamente, un buco al centro bel visibile e la staccionata in parte divelta: è la foto scattata questa mattina da un lettore arrabbiato per le condizioni della passerella che si trova all’altezza di Via Panarea sul lungomare di Latina, lato destro. “L’accesso al mare così è pericoloso”, lamenta il residente che chiede al Comune di intervenire con urgenza per mettere in sicurezza il passaggio. “Abbiamo segnalato la aituazione più volte, qualcuno si muova”.

“Tutte le passerelle pericolose erano state interdette, quella segnalata oggi è stata riaperta abusivamente – afferma l’assessore Dario Bellini – Ne sono rimaste da riparare 7 su 21 e fino ad ora sono stati spesi 150.000 euro. E’ prossimo all’assegnazione inoltre un altro bando da 120mila euro. Con quest’ultimo contiamo di chiudere i lavori su tutte le ultime passerelle”.