Priverno, al via il rifacimento della strada Marittima II

PRIVERNO – Il 1 luglio Astral Spa, l’Agenzia Strade del Lazio, ha aperto i cantieri per il rifacimento della pavimentazione stradale di alcuni importanti tratti nella provincia di Latina. I lavori riguardano nello specifico le strade provinciali: 58 Migliara 47, 58A Migliara 47 Braccio Appia, 211 Migliara 47 B.go Pasubio, 77 Migliara 53 tronco B e tronco A, 62 Marittima II tronco A e tronco B, Circolare A, da poco di competenza regionale, e che rientrano nei piani dei Mondiali di canottaggio che si sarebbero dovuti svolgere a Sabaudia nel 2020, e rinviati al 2021.

I lavori, dettati dall’ordinanza n.1/2020 dureranno circa 70 giorni, dal 1 luglio al 12 settembre 2020 ed inizieranno dal litorale per poi proseguire in sequenza verso la parte interna, così da non interferire con la stagione balneare.

“Nel nostro interesse, la via Marittima II, una strada importante di collegamento tra Priverno e il Borgo di Fossanova, la Stazione Ferroviaria e il litorale sud pontino, purtroppo da sempre pericolosa, verrà messa completamente in sicurezza tramite il rifacimento del manto stradale e della segnaletica rifrangente – spiegano dal Comune di Priverno – Finalmente potremo godere di una strada più sicura e più congeniale per gli automobilisti ma anche per i pedoni in quanto è prevista l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati proprio in prossimità del Borgo di Fossanova per rallentare il traffico e consentire la circolazione in sicurezza”.