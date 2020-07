Rifiuti, Latina invasa, ma la raccolta è ripresa. Inascoltato l’appello a differenziare di più

LATINA – La Rida Ambiente ha riaperto venerdì l’impianto di Tmb di Aprilia che accoglie i rifiuti indifferenziati di molti comuni a partire dal capoluogo e dalla stessa Aprilia, i più grandi del territorio provinciale. E così è già ripresa la raccolta anche se ci vorranno alcuni giorni per smaltire il materiale maleodorante che si è accumulato intorno ai cassonetti, in città e al mare. La comunicazione della riattivazione del servizio interrotto per ragioni estranee ai Comuni, arriva per Latina dall’Azienda per i Beni Comuni.

“Il servizio tornerà alla normalità presumibilmente nel corso della prossima settimana – spiega l’azienda pubblica – dal gestore che invita la cittadinanza a continuare a massimizzare la raccolta differenziata (vetro, plastica, alluminio e carta) per scongiurare l’insorgere di situazioni di emergenza sanitaria correlata anche alla particolare stagione associata alle temperature elevate”.

A giudicare dallo stato dei cassonetti nella maggior parte della città, i cittadini sembrano non aver raccolto l’appello. E c’è chi in questi giorni ha aggravato la situazione gettando anche sfalci nei cassonetti, cosa peraltro vietata.