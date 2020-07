Riparte Sport Estate, quest’anno in edizione virtuale

LATINA – Domani, sabato, si accenderanno i riflettori sulle associazioni sportive pontine, grazie all’iniziativa del Comitato Provinciale di Opes Latina. L’evento targato OPES rappresenta ormai da 9 edizioni il più importante appuntamento sportivo del capoluogo, che nel corso degli anni ha richiamato decine di migliaia tra appassionati di sport e vacanzieri, implementando il turismo sportivo del territorio nostrano e la pratica sportiva, coinvolgendo tutte le fasce d’età ed abbattendo barriere culturali e diversità.

Nonostante le vicissitudini legate all’emergenza sanitaria Covid-19, l’ente di promozione sportiva non si è arreso alle restrizioni imposte ed ha trasferito per la 9° edizione, l’intera manifestazione su piattaforma virtuale, riscuotendo ad oggi un trend più che positivo nelle adesioni.

Ad oggi Sport Estate Virtual vanta ben 120 partecipanti, i quali, nei passati giorni hanno provveduto ad inviare un breve video che al meglio rappresentasse le associazioni con le attività svolte da ciascuna di loro.

Nel programma d’uscita dei video il pubblico social potrà assistere ad esibizioni di danza in tutte le sue forme, allenamenti di calcio, arti marziali, ginnastica artistica e ritmica, basket e mini basket, podismo e ciclismo ed ancora di bocce, attività gastronomiche, attività di centri sportivi estivi ed associazioni culturali palestre, piscine, soft-air, lezioni di vela, kite-surf, apnea, sub e tanto altro.

Mission principale del progetto dare risalto alle associazioni sportive presenti sul territorio, le quali nonostante le difficoltà del momento continuano con amore e passione a promuovere lo sport in tutte le sue forme.

“Sport Estate non si ferma – spiega il Vicepresidente nazionale Davide Fioriello – nonostante siamo stati impossibilitati nell’organizzare l’evento con il consueto format, ci siamo messi in gioco, ideando un qualcosa che permettesse a noi di dimostrare la vicinanza nei confronti delle associazioni ed a loro di far sapere al mondo che ci sono ancora e che stanno facendo di tutto per ripartire vista la situazione attuale. Il nostro operato è finalizzato a dare un segnale di speranza e di incoraggiamento a tutti coloro che di questo mondo ne hanno fatto la loro ragione di vita, infatti dobbiamo ricordare che sono moltissime le famiglie che lavorano e vivono grazie allo sport, ed è nostra volontà e mission principale non lasciarle sole. In questo momento di anormalità volevamo trovare un modo per far sentire alle nostre associazioni che ci siamo e che ce la metteremo tutta per uscirne fuori insieme”.

Ecco il programma delle prime quattro giornate:

4 luglio 2020

ore 9.30 Dinamo Minibasket Academy,

ore 10.30 Gila Soccer,

ore 11 Confidance Academy,

ore 12 Olim Palus Latina,

ore 12.30 Polisportiva Mini Giganti,

ore 13 La Joie De La Danse,

ore 14 Running Club Latina,

ore 15 Io Mi Difendo Team Iadevaia,

ore 16 Big Jim Fintess Studio & Karate Academy,

ore 16.30 Non Solo Danza E FAP,

ore 17 Scarpette Rosse,

ore 18 Tivoli Marathon,

ore 18.30 Fight Club,

5 luglio 2020

ore 9.30 Team Cmax,

ore 10.30 In Corsa Libera,

ore 11 SMG Basket School,

ore 12 Il Nuovo Grifone,

ore 12.30 Runforever Aprilia,

ore 13 Latina Calcio Giovani,

ore 14 Cori Monti Lepini,

ore 15 Fuoriclasse,

ore 16 l’Accademia Sportiva,

ore 16.30 Kinesis,

ore 17 Broker Sport,

ore 18 l’Accademia Sport,

ore 18.30 Mb Dance School,

6 luglio 2020

ore 9.30 Latina Runners,

ore 10.30 Atletica Latina 80,

ore 11 L’ottavo Nano,

ore 12 Scuola Danza Tersicore,

ore 12.30 Obiettivo Danza Aprilia,

ore 13 Città di Sonnino,

ore 14 Crossfit Latina,

ore 15 Iron Sub,

ore 16 Ritmica Latina,

ore 16.30 Pofisportiva,

ore 17 Dance Project,

ore 18 Nuoto Sermoneta,

ore 18.30 Body Action,

7 luglio 2020

ore 9.30 Gravity Bassiano,

ore 10.30 Peloso Team,

ore 11 Circolo Tennis Master’s Club,

ore 12 Magici Eventi,

ore 12.30 Agrifoglio,

ore 13 Be Fit,

ore 14 Spiragli Di Luce,

ore 15 Palagym,

ore 16 Musicamo,

ore 16.30 Alfa Neos,

ore 17 Vivir Mi Salsa,

ore 18 Modulo Centro Studio Danza,

ore 18.30 Wellness Studio,

8 luglio 2020

ore 9.30 Centro Fitness Montello,

ore 10.30 Pedagnalonga,

ore 11 Valgis,

ore 12 Tekno Gym,

ore 12.30 Sakura Karate Latina,

ore 13 Coradojo,

ore 14 Il Girasole,

ore 15 Way Fit,

ore 16 Ginnastica Enrico Mattei,

ore 16.30 Il Pirata,

ore 17 Moto Club Lazio Racing,

ore 18 Top Trail,

ore 18.30 Basket Castoro

Tutte le esibizioni saranno visibili su tutti i canali social Facebook e Instagram ufficiali di Sport Estate e sul canale Youtube di Opes Latina Eventi Non resta che sintonizzarsi. Vi auguriamo buona visione!