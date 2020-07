Sermoneta, gli organi di Angela per cinque pazienti. La lettera dei genitori

SERMONETA – Hanno deciso di donare gli organi della loro figlia 17enne perché possa salvare altre vite e in qualche modo continuare a vivere. E’ la volontà dei genitori di Angela Nafra, la giovane che il 22 giugno scorso si era sentita male nella sua abitazione di Doganella, a Sermoneta, e nonostante le cure non ce l’ha fatta. Nei giorni scorsi, i genitori di Angela, informati dai medici delle condizioni irreversibili della loro figlia, nonostante sia stato fatto l’impossibile per curarla, hanno preso la difficile decisione. Un gesto altruistico che ha permesso di salvare altre cinque vite.

“Abbiamo deciso – scrivono in una lettera aperta – che Angela doveva comunque vivere. Ma come? Donando i suoi organi, per aiutare altre cinque persone in sofferenza a tornare a sperare in una vita migliore. La nostra speranza è che questo gesto possa essere da impulso per quanti si dovessero trovare nelle nostre stesse condizioni, perché c’è sempre vita. Desideriamo dire grazie a tutti coloro che ci sono stati vicino, agli agenti della Polizia stradale di Aprilia che ci hanno scortati fino al Grande Raccordo Anulare dopo averci informato dell’accaduto, i medici, gli infermieri. Angela ora è in paradiso che ci guarda col suo sorriso, sapendo che in qualche modo la sua scomparsa permetterà ad altre cinque persone di continuare a vivere”.

I funerali della ragazza saranno celebrati questo pomeriggio nell’Abbazia di Valvisciolo.