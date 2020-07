Terminati i tamponi sui migranti arrivati da Lampedusa. Ci sono anche 3 donne e 15 minori

Shares

LATINA – Sono terminati i tamponi eseguiti dalla Asl di Latina sui 55 migranti (non 57 come inizialmente previsto) arrivati nella notte da Lampedusa e ospitati all’Ex Rossi Sud per garantire che non vengano a contatto con la comunità locale prima di essere controllati. Gli esami saranno ora inviati nei laboratori dell’ospedale Santa Maria Goretti e per la serata di oggi dovrebbero conoscersi i risultati. Del gruppo fanno parte anche 3 donne e 15 minori anche loro sottoposti all’esame rinofaringeo per rilevare l’eventuale presenza del Covid-19.

I migranti sono stati anche tutti identificati. Il sito sulla via dei Monti Lepini resta sorvegliato speciale per evitare che qualcuno si possa allontanare, ma si tratta di una sorta di “sala d’attesa”: una volta ottenuti i risultati dei tamponi, gli ospiti saranno trasferiti in una struttura sorvegliabile dove trascorreranno la quarantena. Se dovessero emergere casi positivi, saranno invece divisi in sintomatici, che andranno in ospedale, e asintomatici destinati ad una struttura ad hoc già funzionante per casi analoghi di immigrati ritorno dai Paesi di origine.

SCREENING A BELLA FARNIA – La Asl questa mattina ha anche eseguito lo screening della comunità indiana residente a Bella Farnia. Si tratta di circa 413 persone che in Agro Pontino sono principalmente impiegate in agricoltura. L’esame in questo caso è stato eseguito con il test rapido da prelievo venoso e dieci sono risultati positivi e saranno ora avviati a tampone.