A Sabaudia torna il Music Festival in Piazza del Comune

SABAUDIA – Torna il Sabaudia Music Festival: dal 14 al 16 agosto, tre serate in programma nell’arena allestita in Piazza del Comune.

Si parte venerdì 14 agosto con un omaggio al grande pop-rock con gli “Acthung Babies”, la prima tribute band al mondo degli U2.

Sabato 15 agosto, invece, riflettori puntati sui “Big Ones”, tribute band italiana dei mitici Aerosmith con un leader dalla sbalorditiva somiglianza con Steven Tyler.

Domenica 16 agosto, infine, sarà la volta de “I Fichissimi” e del loro fedele e trascinante omaggio alla disco music degli anni ’70/’80.

“Dopo il Festival del Cinema Italiano, abbiamo voluto regalare a cittadini e turisti tre serate di puro intrattenimento, tre eventi musicali di spessore proprio nel cuore della città delle dune, pur nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19 – commenta Gianluca Bonetti, presidente del Consiglio comunale nonché delegato agli eventi – Considerato il buon andamento di Sabaudia Studios e i comportamenti corretti e rispettosi del pubblico, auspichiamo si possa continuare mettendo sempre avanti il buon senso e la tutela della salute propria e altrui”.

Le serate, promosse dall’Amministrazione comunale con la produzione esecutiva di You arketing, avranno inizio alle ore 22.00 ma l’ingresso all’arena del Sabaudia Music Village sarà garantita dalle ore 20.30 alle ore 21.30. L’accesso è gratuito fino ad esaurimento posti ma sarà soggetto ad autenticazione mediante apposito modulo scaricabile (è opportuno arrivare con il modulo già stampato e compilato onde evitare forme di assembramento all’ingresso in arena). Per chi vorrà assicurarsi il proprio posto in platea, potrà prenotare attraverso il portale www.reservare.it o tramite l’app Reservare scaricabile da Store Apple (per iOS). La prenotazione è comunque consigliata e finalizzata, come il modulo richiesto, unicamente al tracciamento sanitario.