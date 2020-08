Aggressione sul Lago di Paola a Sabaudia, si cercano i due rapinatori

Shares

SABAUDIA – Un’aggressione è stata messo a segno ieri pomeriggio, domenica, intorno alle 16 ai danni del dipendente che si occupa del parcheggio di scambio nella proprietà Scalfati, all’interno dell’azienda Vallicola, sul lago di Paola, a Sabaudia. Per motivi che sono in corso di ricostruzione da parte dei Carabinieri, gli aggressori, almeno in due, hanno colpito violentemente l’uomo al volto e poi gli hanno rubato il denaro che aveva nel borsello, lasciandolo a terra. Secondo alcuni testimoni al momento della rapina i due aggressori indossavano delle felpe, una grigia, l’altra scura e sarebbero fuggiti a piedi attraversando la duna e sbucando sulla strada all’altezza di Torre Paola. Per il parcheggiatore si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso e il trasferimento al Goretti per sottoporsi a una tac. Ad indagare sono i Carabinieri di Sabaudia ai quali ci si può rivolgere nel caso in cui qualcuno avesse visto qualcosa.