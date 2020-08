Caduto dal carro di Carnevale dopo sei mesi torna a casa Francesco, il dj di Minturno

Shares

MINTURNO – Ha festeggiato il suo rientro a casa e la guarigione dopo mesi di sofferenza, Francesco Castaldi, il dj di Minturno che si era ferito gravemente la sera di Carnevale durante la sfilata, caduto e investito dal carro a bordo del quale si trovava. Operato al San Camillo di Roma il ragazzo, di 29 anni, è stato a lungo in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Oggi la bella notizia accompagnata da una foto dei festeggiamenti pubblicata sui social dal sindaco Gerardo Stefanelli.

“Francesco e’ finalmente tornato a casa. Da quella maledetta sera di Carnevale non abbiamo smesso di essere vicini alla sua famiglia e di pregare per la sua guarigione – scrive il primo cittadino – Ci ha messo tanto sacrificio, impegno e costanza per seguire il suo percorso di ‘rinascita’. Un ringraziamento ai medici del S. Camillo Forlanini che lo hanno riportato in vita dando una gioia enorme a tutti quelli che gli vogliono bene. Un ringraziamento anche alla dottoressa Stefania Ianniello per tutto quello che ha fatto nei giorni più difficili di questo percorso.Buona nuova vita Francesco❤️ torna a far suonare i tuoi dischi e far ballare i tuoi amici”.