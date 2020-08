Camilla, la segugia sorridente

Shares

LATINA – CAMILLA bellissima segugia di 6 anni, taglia piccola. Dolcissima e molto affettuosa, sempre “sorridente”. Chiamate ed adottatela, facciamola uscire dal canile, per sempre. Camilla si trova a Latina, ma per una buona adozione potrà raggiungere la sua nuova famiglia in tutto il centro nord. Verrà affidata già sterilizzata e con microchip. Per informazioni contattare Associazione amici del cane di Latina: 0773-662177 – 334.7740414 – 339.2346055 (Inviare un whatsapp se non dovessimo rispondere e sarete ricontattati).