Claudio Moscardelli a tutto tondo su sanità, cultura, urbanistica e prossime amministrative a Latina

LATINA – La sanità, con i nuovi interventi della Regione per migliorare il servizio all’utenza a partire dai lavori presso il laboratorio dei prelievi a Minturno i cui lavori partiranno in questa settimana, ma anche le case della salute e il nuovo ospedale di Latina. E’ uno dei temi che abbiamo affrontato questa mattina con il segretario provinciale del Pd Claudio Moscardelli negli studi di Radio Immagine. Ma non solo. abbiamo parlato anche di rifiuti, con l’incendio della Loas di Aprilia per cui Moscardelli ha incontrato il presidente della Provincia Carlo Medici e di forze dell’ordine.

Tra gli altri temi affrontati nel corso dell’intervista, la petizione di Lbc per il teatro D’annunzio che ha fatto molto discutere, l’urbanistica, la marina e infine le prossime amministrative nel Comune capoluogo: il Pd sta ragionando su un candidato e se il nome fosse approvato da tutti, non ci sarebbe bisogno neanche delle primarie.

