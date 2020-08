Contagi da Covid-19: cinque nuovi emersi a Latina e Pontinia

Shares

LATINA – Sono entrambi casi di rientro, i due nuovi positivi al Covid-19 registrati nel bollettino della Asl di Latina per i quali è stato disposto il trattamento a domicilio. Sono stati scoperti, uno a Latina ed è un ragazzo tornato dalla Svizzera e l’altro a Pontinia, questo secondo legato al link del cittadino indiano risultato positivo domenica. I casi totali salgono a 629, i guariti restano 533 e salgono dunque i positivi attivi oggi a 59. Sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti per i casi individuati.

ALTRI TRE CASI DI RIENTRO – Ma sono già emersi in queste ore altri tre casi (ancora non registrati nel bollettino) e riguardano una coppia di italiani di rientro da Barcellona e il marito di una donna rientrata dalla Romania.

NUOVI TAMPONI SUI MIGRANTI – Sotto controllo resta la comunità di migranti arrivati a Latina da Lampedusa. A distanza di 10 giorni dall’arrivo sono stati ripetuti gli esami sia alla ex Rossi Sud dove si trovano i 13 positivi al Covid-19, sia a Cori dove alloggiano i 36 inizialmente non contagiati. Su di loro, e sul personale delle coop che li assiste, sono stati oggi eseguiti i tamponi i cui esiti saranno noti nell’arco delle prossime ore.

AD APRILIA – Con l’Uscar eseguiti oggi anche 160 tamponi nella Rsa di Aprilia chiusa per un caso di positività. Controllati pazienti e personale sanitario. I risultati si conosceranno solo nella giornata di domani