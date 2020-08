Coronavirus, individuati in provincia altri 9 casi, tutti trattati a domicilio

Shares

LATINA – Sono stati oltre 200 i tamponi effettuati nelle postazioni drive in del Goretti di Latina nella giornata di ieri per le persone rientrate da zone a rischio. Sono stati individuati altri 9 positivi, tutti trattati a domicilio e distribuiti nei comuni di Formia (1 caso), Latina (6), Santi Cosma e Damiano (2). Sono contatti di casi già noti e da fuori regione. Non si registrano nuovi decessi. Sono in totale 118 gli attualmente positivi, di cui 84 trattati a domicilio. 695 quelli individuati in provincia di Latina dall’inizio della pandemia con un indici di prevalenza che sale al 12,08.

Anche nella giornata di oggi code al drive in del Goretti per effettuare il tampone.