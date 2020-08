Covid – 19, nuovo caso a Itri, lo rende noto il sindaco

Shares

ITRI – Un nuovo caso di Covid ad Itri. A comunicarlo è lo stesso sindaco Antonio Fargiorgio su Facebook in un messaggio in cui spiega: “Ho appena avuto conferma dal circuito dei medici di base della presenza di una nuova positività al Covid ad Itri. La persona, abitante in una contrada extraurbana, attualmente è ricoverata in ospedale. Sono stati precauzionalmente sottoposti a tampone due familiari e si è in attesa dell’esito di questi esami. La ASL sta ricostruendo la catena dei contatti”. Poi l’appello ai cittadini: “Invito ancora una volta i cittadini ad osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate per evitare il rischio contagio e quindi ad osservare il distanziamento interpersonale, ad usare la mascherina laddove non fosse possibile rispettare la distanza minima ed a lavare frequentemente le mani”.

Intanto ieri è stato chiuso anche il centro prenotazioni presso il Goretti di Latina, per la positività di una dipendente. La Asl ha deciso di fare il tampone a tutto il personale e solo allora sarà possibile riaprire il Cup che era stato posizionato all’esterno, in un tendone, dietro il reparto di malattie infettive. Il servizio aveva ripreso da pochissimo la sua attività