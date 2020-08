Dramma al Lido di Latina, annega un ragazzo di 15 anni: inutile la rianimazione

Shares

LATINA – Aggiornamento – Non ce l’ha fatta il ragazzo travolto dalle onde mentre faceva il bagno davanti allo stabilimento Tortuga dove era in spiaggia con i genitori. Una tragedia che si è consumata davanti agli occhi di tanti bagnanti che hanno dato l’allarme. Dopo un lungo e disperato tentativo di rianimazione, il giovane è stato dichiarato morto dai sanitari del 118 che lo avevano soccorso. Una volta riportato a terra privo di sensi, il quindicenne era stato sottoposto alla respirazione e al massaggio cardiaco, ma si è rivelato tutto vano.

L’emergenza è scattata intorno alle 11 quando l’adolescente si è immerso per un bagno nonostante il mare grosso. E’ stato un bagnino ad accorgersi che qualcosa non andava; in mare per le ricerche sono usciti diversi pattini del servizio di salvamento operante al Lido. Il ragazzo, dopo momenti che sono sembrati eterni, è stato avvistato e ripescato, poi portato a terra dove sono iniziate le manovre di rianimazione. Ad assistere alla drammatica scena moltissime persone.