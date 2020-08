Due ragazze di Fondi positive al Covid-19

Shares

LATINA – Due nuovi casi di Covid-19 a Fondi, si tratta di due ragazze, dopo un lunghissimo periodo di sostanziale tranquillità seguito al periodo emergenziale nel comune del su pontino. E’ il dato di oggi che porta il conteggio relativo ai soli residenti, a 627. Gli attuali positivi attivi sono ora 627, 533 i guariti. In ospedale sono ricoverate 31 persone. Sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti per i casi individuati, mentre le due ragazze hanno contratto il virus da un coetaneo di Lenola.

Sono scattati intanto la chiusura e sanificazione della struttura privata di Aprilia dove è sttao trovato nei gionri scorsi un positivo trasferito al Goretti e nelle prossime ore saranno sottoposti a tampone pazienti e personale sanitario.