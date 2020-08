Evade dai domiciliari per rubare al centro commerciale: arrestato

Shares

LATINA – La Polizia ha arrestato un ragazzo di 26 anni, accusato di rapina impropria ed evasione dagli arresti domiciliari. Secondo la ricostruzione dei fatti gli agenti sono intervenuti in un noto negozio del centro commerciale “Latina Fiori”, dove poco prima il personale della vigilanza interna aveva bloccato il 26enne che aveva rubato diversi capi di abbigliamento. Per questo è stato portato in Questura e qui si è scoperto che il giovane russo era sottoposto agli arresti domiciliari per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. L’udienza di convalida è fissata per questa mattina.